Efter tredje skadesmareridt: - Jeg har aldrig stået stærkere

AALBORG:Mens skaderne regner ned over Aalborg Håndbold, har længe skadede Martin Larsen til gengæld meldt sig på banen igen. 15 måneder efter sin tredje korsbåndsoperation står han foran et snarligt kamp-comeback.

- I starten af februar begyndte jeg stille og roligt at træne med uden kontakt, og siden har vi bare bygget på, så jeg på det seneste har prøvet at deltage fuldt ud i først forsvarsdelen og siden også i angrebsspillet, fortæller den 30-årige højre back.

- Jeg er stadig underlagt nogle begrænsninger, så vi ikke risikerer at gå for hurtigt frem. Det er dog svært at være pessimistisk, for det er gået bedre end forventet, og knæet har reagereret virkelig positivt på belastningen, uddyber Martin Larsen.

Forleden lancerede cheftræner Stefan Madsen tanken om, at backen måske allerede kunne få comeback i hjemmekampen lørdag mod Mors-Thy i HTH Herreligaen.

Martin Larsen blev korsbåndsskadet i december 2021. Siden har han brugt den lange pause på blandt andet at bygge på sin generelle fysik. Foto: Lars Pauli

- Det har også været et tema, men vi har besluttet os for, at det nok alligevel er lidt for tidligt. I princippet er jeg klar til at få nogle minutter, men nu får jeg lige nogle flere træningspas i benene, før jeg bliver kastet ud i det. Det er lige oppe over, men om der går en uge eller tre, er ikke så afgørende, siger Martin Larsen.

Ikke presset til comeback

Aalborg Håndbold er ellers hårdt ramt på mandskabssiden i øjeblikket, da Mikkel Hansen, Buster Juul, Jesper Nielsen, Lukas Sandell og Victor Kløve alle er ukampdygtige.

- Der er ingen tvivl om, at holdet har brug for, at vi får nogle spillere tilbage, men det skal ikke været sådan, at vi begynder at træffe nogle forhastede beslutninger på den baggrund. Vi skal skynde os langsomt, som man siger, og det har både Stefan Madsen (cheftræner, red) og sundhedsstaben hele tiden været indstillet på, forklarer Martin Larsen.

Selvom han ikke har været i kamp i 15 måneder, har den hidtidige træning overbevist backen om, at han ikke blot skal være med som det tynde øl, når comebacket sker.

Smilet er tilbage hos Martin Larsen, der i løbet af få uger regner med at komme i kamp igen. Foto: Lars Pauli

- Selvfølgelig har jeg lige skullet vænne mig til at være tilbage, men rent fysisk er jeg stærkere, end jeg nogensinde har været før. Jeg har slået alle mine personlige rekorder på de fysiske parametre i et forsøg på netop at være optimalt rustet til det her øjeblik.

Nye sider af sig selv

- Jeg synes også, at træningen er gået over al forventning rent spillemæssigt, så jeg har en forhåbning om, at mit niveau er godt nok til, at jeg meget snart har noget positivt at bidrage til holdet med. Jeg tror på, jeg har nogle nye sider af mig selv, jeg kan vise frem, forklarer han.

Rent psykisk føler Martin Larsen også, at han har fået lagt korsbåndsskaden bag sig, selvom de mange nedture nok for altid vil sidde i hukommelsen.

- Det her er selvfølgelig sidste skud i bøssen, for får jeg en alvorlig skade mere, må jeg jo erkende, at det er slut. Men det går jeg ikke rundt og tænker på, for jeg synes, jeg har taget min del af det skraldet på det punkt. Nu vil jeg kun tænke positivt, fastslår han.

Martin Larsen tæt på comeback