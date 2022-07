Efter Zinck-afsked: Her er status på Thisteds trænerjagt

THISTED:For en måned siden havde ingen i Thisted FC troet, at sommerpausen primært skulle bruges på at finde en ny cheftræner til klubbens 2. divisionshold.

Det er ikke desto mindre blevet tilfældet, og den opgave har bestyrelsesformand Peter Boel stillet sig i spidsen for sammen med direktør Peter Friis. Det arbejde er stille og roligt ved at nærme sig en slutning, da meget tyder på, at Thisted FC er tæt på at kunne præsentere en ny træner.

- Nu skal man jo aldrig sige aldrig i den her fodboldverden. Vi ved, at tingene kan ændre sig hurtigt, men vi er kommet så langt i den proces, at jeg godt tør sige, at vi er tæt på at kunne præsentere en ny træner. Vi har i hvert fald fået snævret feltet ind, fortæller Peter Boel.

Han beretter om en ret skarp udvælgelsesproces. Klubben har i det store hele aldrig været i tvivl om, hvilken profil man søger som afløser for Bo Zinck.

- Vi troede jo, at vi havde fundet den rette mand i Bo. En der både kan arbejde med de unge, og en der kan arbejde med de rutinerede folk, vi også har i truppen. Det er også den slags træner, vi har søgt i denne omgang, siger Peter Boel.

- Vi har haft flere muligheder oppe at vende. Der har været flere fine muligheder, selvom det er et lidt svært tidspunkt at skulle ud at finde en ny træner på, siger bestyrelsesformanden.

Han tør ikke sætter en præsentationsdato på nuværende tidspunkt, men håbet er, at Thisted FC-truppen ikke skal træne alt for mange gange, før en ny cheftræner er på plads.

- Vi har første træning på mandag. Her er det ikke sikkert, at vi har en ny træner med, men det er håbet, at vi kan have vores nye cheftræner med ret hurtigt i opstarten, siger Peter Boel.

Hvis Thisted FC ikke har en ny cheftræner på plads til den første træningsdag, bliver det rutinerede Henning Pedersen, der står i spidsen for træningen. Når en ny cheftræner er på plads, vil Henning Pedersen indtage sin vante rolle som assistenttræner.