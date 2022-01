Eftertragtet AaB'er lader udlandet vente: Tæt på forlængelse

FODBOLD:Malthe Højholt fik et stort gennembrud på AaB's superligahold i efteråret, og det har kastet udenlandsk interesse af sig, men nu tyder alt i stedet på, at den 20-årige midtbanespiller forlænger sin kontrakt med AaB.

Ekstra Bladet skrev fredag, at de to parter er enige om en ny aftale, og ifølge Nordjyskes oplysninger er det også kun detaljer, der afholder AaB fra at kunne præsentere en forlængelse af den kontrakt, der står til at udløbe i sommeren 2023.

Efter fredagens træning var hovedpersonen selv dog ganske ordknap om sin fremtid.

- Jeg kan ikke rigtig sige andet end, at jeg er rigtig glad for at spille i AaB. Jeg nyder at være her, samtidig med at jeg ser en god fremtid her, siger Malthe Højholt.

Hos AaB er sportschef Inge André Olsen endnu heller ikke klar til at bekræfte, at en kontraktforlængelse er på plads.

- Det er noget, vi har arbejdet på i et godt stykke tid, for Malthe er jo en vigtig spiller, der er kommet gennem vores eget akademi. Jeg fornemmer, at vi har en positiv dialog, men man er jo aldrig helt sikker, før der er en underskrift, siger Inge André Olsen.

Malthe Højholt har i januars transfervindue tiltrukket sig interesse fra blandt andre russiske FC Rostov, der fik afvist et bud.

- Malthe er en fast del af vores startopstilling, så han er selvfølgelig en vigtig spiller, som vi har stor tro på. Når vi nu har lukket ned for den interesse, der har været for ham, vil det være naturligt at lave en forlængelse, så vi kan sige, at han er med os også på længere sigt, siger Inge André Olsen.

Da Malthe Højholt i efteråret fik sit gennembrud på AaB's hold, hed cheftræneren Martí Cifuentes. Han er siden skiftet til svenske Hammarby, og senest 1. august bliver han afløst af Viborg-træner Lars Friis, men det har ikke indflydelse på midtbanespillerens overvejelser om, hvorvidt han skal blive i AaB.

- Jeg var selvfølgelig rigtig glad for at have Marti, men for mit vedkommende betyder det ikke det helt store, om det er ham eller Lars Friis, der er træner. Jeg er sikker på, at det nok skal blive rigtig godt med Lars Friis.

- Han har gjort det rigtig godt i både Viborg og AGF tidligere, så jeg er sikker på, at han har en masse gode egenskaber, som vi kommer til at nyde rigtig godt af, siger Malthe Højholt.