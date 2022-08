Eftertragtet målscorer fokuserer på Hobro: - Jeg ved ikke så meget

FODBOLD:Da Hobro lørdag spillede 1-1 mod Hillerød, var Don Deedson kampens store oplevelse hos Hobro, da han afdriblede et halvt forsvar, inden han scorede for Hobro. Det var første gang i mere end tre kampe, at himmerlændingene fik scoret.

- Det var skønt, at vi fik scoret igen, og personligt er jeg glad for, at jeg fik scoret mit første mål i sæsonen. Det har jeg jagtet i fem kampe, og det var på tide, at jeg fik scoret, siger Don Deedson, der ikke var helt så tilfreds med spillet.

- Det kunne vi godt have løst bedre. Men det var en svær modstander, der gjorde det godt, så vi havde det svært. Jeg føler dog, at vi godt kunne have scoret og vundet kampen, siger Don Deedson, der selv brændte en direktør af en chance efter pausen.

Den misbrugte mulighed for at blive matchvinder ændrer dog ikke ved, at Don Deedson, sammen med midtbanekrigeren Abdoul Yoda er et par gode salgsemner for Hobro, der allerede har vinket farvel til Mikkel Mejlstrup Pedersen denne sommer.

Der har været interesse for Don Deedson denne sommer. Han har et år tilbage af sin kontrakt, så hvis drømmen om et skifte til MLS skal føres ud i livet til fordel for både Hobro og Don Deedson er det ved at være op over.

- Jeg ved ikke så meget lige nu. Lige nu fokuserer jeg på Hobro, men hvis der skulle komme et tilbud fra USA eller et andet sted, så vil jeg se på det og vurdere det, siger Don Deedson.

Der har flere gange været ret konkrete rygter, der har kædet Don Deedson sammen med et skifte til flere forskellige MLS-klubber, men indtil videre er der ikke kommet et skifte ud af det.

- Jeg har også hørt de rygter, som I har, men jeg er stadig her i Hobro, og det er det, jeg forholder mig til, siger Don Deedson.