Egen avl skal få AaB tilbage i Kvindeligaen

FODBOLD:AaB måtte i seneste sæson lide en nedrykning fra Gjensidige Kvindeligaen.

Nu kigger aalborgenserne igen mod landets bedste række. Men det bliver på en anden måde. Der er nemlig færre udlændinge i truppen end i seneste sæson, og holdet er fyldt med lokale spillere, der kommer fra AaB's ungdomsafdeling.

- Vi har stadig en målsætning om at komme tilbage i Kvindeligaen, og vores målsætning er top-fire i den her sæson. Det er en svær kombination af udvikling og resultater. Vi må se, om vi kan få det hele til at hænge sammen i en opbygningsfase, men jeg tror på, at vi når vores målsætning til sidst i sæsonen, forklarer Kristoffer Kvistgaard, der er sportschef og cheftræner for AaB's divisionshold.

Kristoffer Kvistgaard var sportschef i AaB Elite Kvindefodbold. Nu står han også i spidsen for trænerteamet. Foto: Henrik Bo

Indtil videre har AaB fået en premieresejr over B93 i 1. division og avancement i pokalturneringen med onsdagens sejr på 6-1 over Vejgaards jyllandsseriehold. På tværs af de to kampe har der været 11 debutanter.

- Jeg tror, at det er 17 spillere, som er røget i forhold til foråret. Men det giver mulighed for at bruge nogle unge spillere, der kom direkte fra U18. Over to kampe har vi haft 11 debutanter, hvor de fleste kom direkte fra U18. Det viser, at der er noget at bygge på, og de får muligheden for at slå til. Indtil videre er det gået godt, siger Kristoffer Kvistgaard.

- Det viser, at der er nogle talentfulde spillere at bygge videre på, og nu har vi muligheden for at udvikle dem og forhåbentligt holde på dem, tilføjer han.

Mod Vejgaard var der tre førsteårsseniorer med som debutanter.

Maja Holm, Cecilie Thomsen og Sille Olsen kunne således vise sig frem i pokalopgøret. Dertil debuterede canadiske Ellie Kabayama for nordjyderne.

- Der er nogle relationer, som vi skal arbejde med, og det er meget hårdt arbejde, der kræves af dem. Hvis vi tidligere får en bedre forbindelse til U18, er der større relationer, når de kommer op, og så er det nemmere at bygge videre. Det tror jeg, at AaB skal kigge mere på fremadrettet, så man kan involvere egne spillere, lyder det fra Kristoffer Kvistgaard.

Foruden Ellie Kabayama er spanske Saira Posada Garetta kommet til af udenlandske kræfter. Spanieren stod også for to mål mod Vejgaard. Men klubben satser på at få flere udlændinge ind til at styrke bredden på holdet, så AaB's bedste kvinder igen kan konkurrere på liganiveau.