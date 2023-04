Egen oprejsning er en ringe trøst for frustreret AaB'er

HERNING:Kristoffer Pallesen var igen blandt AaB's bedste, da nordjyderne fredag aften spillede 1-1 mod FC Midtjylland i 3F Superligaens kvalifikationsspil.

Den 32-årige højre back begyndte foråret som tredjevalg i AaB, men i de seneste kampe har han i den grad grebet den chance, som skader til konkurrenterne Kasper Jørgensen og Kilian Ludewig har givet.

Det var igen tilfældet fredag aften i Herning, men de gode personlige præstationer er en ringe trøst, fordi AaB igen gik sejrsløse fra banen.

- Jeg synes, at jeg har fået bevist, at jeg stadig kan spille fodbold på et fornuftigt superliganiveau. Det er selvfølgelig godt, men det handler ikke om mig, men om at vi får gravet os ud af det her hul med nogle gode holdpræstationer.

- Gode individuelle præstationer medfører som regel, at holdet spiller bedre, men som sagt handler det kun om, hvordan vi kan skaffe nogle sejre til AaB, siger Kristoffer Pallesen.

Han var dybt frustreret over, at Gustav Isaksens sene udligning betød, at AaB kun kunne tage et point med hjem fra Herning og dermed har syv point op til AC Horsens over nedrykningsstregen. Østjyderne kan endda øge afstanden til 10 point med en sejr over Lyngby på søndag.

- Vi leverede en rigtig god præstation, og jeg føler, at vi var det klart bedste hold, og når man er det, skal man have tre point. Det ville have været en meget fortjent sejr, og at vi ikke fik den, er jeg selvfølgelig rigtig skuffet over. I særdeleshed fordi pointene er så dyrebare for os i øjeblikket.

- Isoleret set kan man jo godt sige, at vi her har spillet en af de sværeste udekampe i det her kvalifikationsspil, men vi skal vinde alle kampe og da især, når vi er det bedste hold, siger Kristoffer Pallesen.

Spillemæssigt var der dog mange gode takter at tage med frem mod de sidste syv kampe i kvalifikationsspillet.

- Vi spillede kampen helt rigtigt, og vi skabte chancer i de områder og på de måder, vi havde talt om på forhånd. Gameplanen var vel spot on, og fortsætter vi sådan, skal vi nok vinde, men vi er også bevidste om, at vi ikke har mange kampe at gøre med, siger Kristoffer Pallesen.

Næste opgave for AaB er på fredag på udebane mod Silkeborg.