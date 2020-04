EH Aalborg-direktør rystet over nedrykning: En unfair beslutning

HÅNDBOLD:Det faldt som en bombe hos EH Aalborg, da klubben tirsdag via en skrivebordsbeslutning blev sendt ud af damernes håndboldliga (HTH Ligaen).

Med blot tre runder tilbage af grundspillet bliver aalborgenserne sparket ned i 1. division, fordi holdet ligger sidst. Beslutningen, der sker som en konsekvens af coronakrisen, rammer hårdt hos EH Aalborgs direktør, Henrik Skals.

- Det er en stor mavepuster, for vi havde ikke set det her udfald komme. Det er den mest unfair beslutning af alle. Vi - og en del andre klubber - havde indgivet et forslag om at lade 15 hold være med i næste års liga, så der ikke var nogen nedrykker, men det har man ikke valgt at lytte til.

EH Aalborg havde en kamp mod den direkte nedrykningsduellant fra Skanderborg tilbage på programmet, hvor man kunne have klaret ærterne. I forvejen var holdet kun sidst i HTH Ligaen på grund af en dårligere målscore.

- Det er meget svært at forstå, at man lader det her være afgørende for vores eksistensgrundlag i den bedste række. Derfor er vi også gået i gang med at undersøge, om det giver mening at anke og efterprøve beslutningen. Jeg synes, vi skylder alle i klubben ikke bare at læne os tilbage, for vi synes, det er forkert, siger direktøren.

EH Aalborgs spillere får ikke lov at sikre ligaeksistensen på håndboldbanen. Arkivfoto: Bo Lehm

Det mest sandsynlige er dog, at Henrik Skals må indstille sig på, at han efter sommerferien er direktør i en 1. divisionsklub.

- Det ændrer jo forudsætningerne både sportsligt og økonomisk. Men vi vil selvfølgelig forsøge at rejse os, og jeg er ikke som sådan bekymret for vores eksistens. Jeg glæder mig til gengæld over, at vi allerede har fået håndslag fra vores kommende træner (Allan Heine, red.) på, at han er med ombord. Der har vi trods alt den bedst mulige mand til opgaven, siger han.

At DHF's beslutning ikke kun sender EH Aalborg ud af ligaen - men også de nordjyske kolleger fra Vendsyssel Håndbold op i det bedste selskab - bekymrer dog ikke Henrik Skals.

- Jeg vil ønske dem stort tillykke med oprykningen, som jeg synes er velfortjent. Jeg mener sagtens, at begge klubber kan leve i samhørighed.

Forude venter dog direktøren nogle lange snakke med spillertruppen, hvor mange har ønsket at afvente udfaldet af sæsonen, før de ville binde sig til yderligere engagement i EH Aalborg.