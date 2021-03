EH Aalborg er klar til oprykningsspil

HÅNDBOLD:Med en sejr på 30-23 på udebane over Gudme sikrede håndboldkvinderne fra EH Aalborg sig søndag retten til at spille om oprykning til landets bedste række.

Sejren betyder nemlig, at EH Aalborg er sikker på minimum at slutte som nummer to eller tre i 1. division og dermed få adgang til kvalifikationskampe om en plads i Bambusa Kvindeligaen.

EH Aalborg har også fortsat mulighed for at sikre sig den førsteplads, der giver direkte oprykning. Med to spillerunder tilbage har Ringkøbing dog et forspring på tre point. De to hold mødes i sidste spillerunde, men skal den kamp være afgørende, skal Ringkøbing altså sætte point til i næstsidste spillerunde ude mod Rødovre samtidig med, at EH Aalborg vinder hjemme over Hadsten.

EH Aalborg fik ellers en skidt start på kampen i Gudme. Fynboerne, der er tredjesidst i 1. division, var foran både 5-1 og 8-4, inden EH Aalborg-træner Allan Heine reagerede ved at tage en timeout.

Det havde en positiv effekt, for med tre et halvt minut tilbage af første halvleg kom EH Aalborg på omgangshøjde for første gang siden 0-0, da Anne Brinch-Nielsen udlignede til 10-10.

Ved pausen var stillingen 11-11, men i anden halvleg var EH Aalborg i teten. Godt midtvejs i halvlegen havde gæsterne opbygget en føring på 20-16.

Derfra var der ikke mere tvivl om kampens udfald. I slutfasen øgede EH Aalborg føringen yderligere og sikrede sig til sidst en komfortabel sejr.

Med ni scoringer blev Rikke Hoffbeck Petersen EH Aalborgs topscorer.