EH Aalborg er kommet på ret kurs

HÅNDBOLD:Sæsonen i kvindernes 1. division i håndbold startede noget uroligt for EH Aalborg, der tabte premieren mod TMS Ringsted, mens den nyansatte cheftræner Peter Jagd blev genstand for en utilfreds spillertrup.

Siden har parterne dog samlet trådene og vist sportslig fremgang med to sejre. Sidste weekends overlegne hjemmesejr over Gudme blev lørdag fulgt op af en ny sikker gevinst på 29-22 ude over AGF.

Venstrebacken Andrea Jacobsen var den helt store oplevelse i Aarhus, hvor islændingen nettede syv gange. Hun er inden denne sæson hentet til Aalborg fra svenske Kristianstad.

AGF førte ellers 4-1 efter 10 minutters spil, men så fik aalborgenserne indstillet sigtekornet. Efter 20 minutters spil var gæsterne i front 10-6, og derfra så de sig ikke tilbage.

Med sejren bliver EH Aalborg indtil videre kun overgået af Bjerringbro, der topper 1. division med maksimumpoint.