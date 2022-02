EH Aalborg får endnu en dukkert i kampen for oprykning

HÅNDBOLD:Det har været en hård start på forårssæsonen for EH Aalborg. Vendsyssel, Bjerringbro og SønderjyskE har nemlig stået som de tre første modstandere i det nye år. Dermed var der direkte point på spil i kampen for oprykning til Bambusa Kvindeligaen.

Efter en sejr i det nordjyske opgør har aalborgenserne nu tabt to topkampe i streg. Fredag led EH Aalborg nemlig et smalt nederlag til ligaens absolutte tophold fra SønderjyskE, der vandt 24-22 på hjemmebane. I sidste uge måtte nordjyderne ligeledes se sig selv tabe snævert, da Bjerringbro afviste cheftræner Allan Heines tropper.

- Vi kan ikke forlange mere end, hvad det nu rækker til. Vi leverer godt og spiller fint. Så vi håber stadig på at komme ind i en god stime, som vi var før jul, så vi kan komme tættere på top-tre. Men det bliver vanskeligt med stærke hold som SønderjyskE og TMS Ringsted foran os, siger han.

Nu har EH Aalborg fem point op til Bjerringbro på tredjepladsen. Samme placering kaster opryknings-playoff af sig. Den mission bliver endnu hårdere, efter Aarhus United søndag kaldte Line Berggren Larsen tilbage fra lejemålet i den aalborgensiske divisionsklub.

- Det gør, at vi skal ændre lidt. Men det var ikke til at se, at hun ikke var med, fortæller Allan Heine og roser Mille Eisenhardt samt Caroline Højer Sørensen, som skal dække ind på venstre back.