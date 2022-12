EH Aalborg fik 10 på stribe og holder jul på førstepladsen: Målet er at rykke op

HELLERUP:EH Aalborg hentede lørdag den 10. sejr i træk i kvindernes 1. division i håndbold, da HIK på eget halgulv blev besejret med 21-17.

Men udover resultatet var der ikke meget at glæde sig over, lyder konklusionen fra EH Aalborg-træner Peter Jagd.

- Det var to point, og så længe vi får det, betyder sejrens størrelse ikke så meget, men præstationen var ikke god nok. HIK spillede deres chance og gjorde det godt, men vi var for langt fra vores niveau, siger Peter Jagd.

Kampen i Hellerup var EH Aalborgs sidste i 2022, og dermed kan nordjyderne holde jul og nytår på førstepladsen.

- Det er vi rigtig godt tilfredse med, men der er lang vej igen, og vi skal levere noget bedre præstationer end den i dag, hvis vi også skal ligge nummer et, når sæsonen er slut, siger Peter Jagd.

Han lægger dog ikke skjul på, at målsætningen er at holde fast i førstepladsen og dermed rykke direkte op, når grundspillet er forbi.

- Det ville nok være dumt, at sige, at vi ikke er favoritter til det med vores udgangspunkt, men jeg kan jo også se, at nogle af vores sejre har været på små marginaler.

- Det er vores mål at rykke op, men sådan har det været i hele sæsonen, så det har ikke så meget at gøre med, at vi nu ligger nummer et. Vi havde haft samme mål, hvis vi lå nummer fem nu, siger Peter Jagd.

EH Aalborgs næste opgave er 8. januar på udebane mod Gudme.