EH Aalborg fik bank i vigtig bundkamp: Skudt i sænk af skarp svensker

HÅNDBOLD:EH Aalborg kom fredag nærmere den nedrykningsgivende sidsteplads i kvindernes bedste håndboldrække, HTH Ligaen.

På udebane blev det til et 24-30-nederlag til rækkens bundhold fra Horsens. Nederlaget betyder, at EH Aalborg nu kun er ét point foran Horsens, der fortsat indtager den 14. plads, der udløser direkte nedrykning.

En stor del af årsagen til fredagens nederlag hedder Melissa Petrén. Horsens' svenske landsholdsspiller var meget hård ved nordjyderne med sine 14 scoringer på 15 forsøg.

EH Aalborg vandt ellers sæsonens første opgør mod Horsens, men fredag aften fandt man aldrig rigtig fodfæste. Allerede efter små 10 minutter var gæsterne bagud med 2-7, og manager Morten Secher måtte tage en hurtig timeout.

Den havde en vis effekt, for efter 24 minutters spil fik EH Aalborg reduceret til 8-10, men så vandt hjemmeholdet første halvlegs sidste seks minutter 5-1 og kunne gå til pause med en 15-9-føring.

I anden halvlegs indledning fik EH Aalborg flere gange reduceret hjemmeholdets føring til fem mål, men så trak Horsens fra igen. Næsten midtvejs i anden halvleg var føringen øget til 23-15, og derfra var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse.

For EH Aalborg var det en ekstra streg i regningen, at nederlaget blev på seks mål, for det betyder, at Horsens er bedst i det indbyrdes regnskab, efter at EH Aalborg tidligere på sæsonen vandt det første møde med fem mål.

EH Aalborg havde ellers chancen for at begrænse nederlaget til 25-30 og dermed være bedst indbyrdes, men i sidste sekund misbrugte Cecilie Mørch Hansen et straffekast.

EH Aalborgs næste opgave er onsdag 22. januar, hvor København Håndbold kommer på besøg i Nørresundby.