EH Aalborg fik point i sidste sekund

HÅNDBOLD: EH Aalborg var langt henad vejen en prügelknabe i sidste års HTH Go Liga, men sådan startede det bestemt ikke i denne sæson, hvor holdet sikrede et point på udebane i den første kamp. Med en scoring fra Anne Brinch-Nielsen i kampens allersidste sekund sikrede holdet nemlig uafgjort 24-24 efter en meget dramatisk afslutning.

TTH Holstebro blev dømt for nøl med syv sekunder igen, og lynhurtigt blev bolden bragt op til fløjspilleren, der lobbede bolden ind, netop som uret lød.

I kampens indledning var det tydeligt, at vi befinder os meget tidligt på sæsonen.

Begge mandskaber havde store problemer med at få angrebsspillet til at hænge sammen, og det resulterede i mange tekniske fejl, og når holdene endelig spillede sig frem til en mulighed, så var både Ditte Vind i TTH-målet og Emma Friberg hos EH Alaborg skarpe mellem stængerne.

Således gik der mere end fem minutter, før vi fik kampens første scoring, men den varslede så til gengæld en stor første halvleg for hjemmeholdets Trine Knudsen, der nettede syv gange for TTH inden pausen.

Defensivt stod EH Aalborg godt, men offensivt havde man store problemer med at spille omkring hjemmeholdets offensive forsvar, og derfor blev det også kun til ni scoringer inden pausen. Begge keepere fortsatte deres storspil, og EH Aalborg kunne især være glade for Emma Friberg i undertal, hvor hun flere gange forhindrede hjemmeholdet i at stikke helt af.

Således gik hjemmeholdet til pause med en føring på 13-9.

Anden halvleg startede dog helt forrygende for EH Aalborg. En stregscoring fra Mathilde Storgaard, et straffekast fra Julie Aagaard, et langskud fra Line Larsen og en kontrascoring fra Ida Andersen, og så var kampen helt lige igen efter fem minutter.

EH Aalborg tog endda føringen for første gang, da Hanna Åhlen dundrede bolden ind fra distancen i en andenbølgekontra, men herfra gik der mudder i opspillet igen. To tekniske fejl efter hinanden gav to nemme kontramål til TTH.

Igen kunne nordjyderne dog glæde sig over Emma Friberg, der med et par redninger fik stoppet blødningen, og holdet gik i front igen ved 18-17 på et fint fløjmål fra Ida Andersen.

Og så fulgtes de to mandskaber ad i lang tid. Men TTH kom igen i front med to ved 21-19, hvor Trine Knudsen også fik scoret sit første mål i anden halvleg efter den ustyrlige første halvleg.

Men EH Aalborg formåede altså at redde det ene point.

Emma Friberg endte med 14 redninger, mens Jenny Karlsson blev topscorer med fem mål.