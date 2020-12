EH Aalborg fik tæv i topkamp: - Vi blev kørt ud på røv og albuer

HÅNDBOLD:EH Aalborg mødte lørdag op til topkamp i Hadsten som 1. divisions duks, men det var ikke til at se, for de nordjyske håndboldkvinder løb ind i en gevaldig lussing på hele 24-36.

Efter et kvarters spil var EH Aalborg allerede bagud 3-10, og ved pausen var stillingen 18-12 i østjysk favør. I anden halvleg blev ondt bare langt værre set med nordjyske briller.

- Det var lidt Murphys lov i dag. Alt, der kunne gå galt, gik galt. Vi lykkedes slet ikke mod et toptændt Hadsten-hold, som kørte os ud på røv og albuer. Jeg er enormt skuffet over den præstation, vi i fællesskab fik leveret i dag, siger EH Aalborg-træner Allan Heine.

EH Aalborg vandt sæsonens første syv kampe, men siden fulgte en lille måneds pause på grund af skærpede coronarestriktioner, og EH Aalborg har tabt to ud af tre kampe, efter at 1. division er blevet genoptaget.

- Vi var inde i et godt flow inden det afbræk, men det har vendt tingene op og ned for os. Vi kæmper med alle facetter i spillet i øjeblikket, og vi har svært ved at finde tilbage til en god følelse i længere perioder af kampene. Nu har vi sat os i en situation, hvor vi er et af fem-seks hold, der kommer til at kæmpe om det, siger Allan Heine.

Med lørdagens nederlag måtte EH Aalborg afgive førstepladsen i 1. division til Hadsten, der dog kun er foran på en bedre målforskel og samtidig har spillet en kamp mere. Ringkøbing kan imidlertid også presse sig forbi EH Aalborg med den kamp, de har i hånden.

- Hvis coronaen vil, er sæsonen heldigvis lang endnu, men 1. division er en lige række med en del stærke hold, som kan snyde hinanden. I dag blev vi i den grad overhalet af Hadsten, og vi skal finde noget andet frem, hvis vi skal have en chance i de sidste kampe inden jul mod TMS og SønderjyskE, som også er hold, der hører til i toppen, siger Allan Heine.