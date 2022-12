EH Aalborg fortsætter imponerende stime

NØRRESUNDBY:EH Aalborg er i fuld fart på vej mod landets bedste række. Lørdag vandt 1. divisionskvinderne nemlig den niende sejr i streg ud af sæsonens ti opgør. Man har dermed ikke tabt siden en tæt sæsondebut mod TMS Ringsted i september.

Med de dertilhørende 18 point ligger EH Aalborg fortsat på førstepladsen i den næstbedste række.

Tæt var lørdagens opgør mod Hadsten Håndbold derimod ikke. EH Aalborg havde nemlig godt styr på opgøret på eget halgulv, der endte 25-19. Dermed holdt nordjyderne igen en stærk defensiv og holdt modstanderne fra et større antal mål. Det er anden gang i sæsonen, at de holder det antal indkasserede mål under 20.

Højre back Frida Høgaard Nielsen stod for ni ud af aalborgensernes 25 scoringer og blev dermed en klar topscorer for hjemmeholdet.

På lørdag venter årets sidste kamp for EH Aalborg, når de gæster Hellerup HIK på udebane.