EH Aalborg håber på medvind i appelsag: - Vi føler os som den mobbede pige i klassen

HÅNDBOLD:Det fik den helt ventede udgang, da Dansk Håndbold Forbunds (DHF) øverste organ, repræsentantskabet, mandag aften skulle tage stilling til konsekvenser af den håndboldsæson, der på grund af coronavirus blev afbrudt før tid.

Udvalget for Professionel Håndbold under DHF besluttede tilbage i april at lade den aktuelle stilling i de bedste håndboldrækker gælde, så EH Aalborg i kraft af den aktuelle sidsteplads i kvindernes bedste række blev tvangsnedrykket.

Den kendelse blev siden underkendt af Håndboldens Appelinstans, og derfor var sagen landet på repræsentantskabets bord. Her stemte 50 dog for at fastholde beslutningen, mens kun en enkelt stemte imod.

- Det gik, som vi forventede, konstaterer EH Aalborg-direktør Henrik Skals.

Men afgørelsen betyder ikke, at nordjyderne har opgivet kampen om at få ligabilletten tilbage. Allerede inden mandagens møde var sagen blevet sendt videre til appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Den appel fastholder vi selvfølgelig. Vi ved ikke, hvornår der kommer en afgørelse derfra, men vi håber selvfølgelig, at de snart kan træde sammen, så vi kan få en afklaring, siger Henrik Skals.

Til Ritzau siger Silje Juel Rubæk, der er juridisk sekretær i Danmarks Idrætsforbund, at man sigter efter at få afgjort sagen hurtigt.

- Denne sag vil blive behandlet hurtigere, fordi den handler om nedrykning, og det er vigtigt at få et resultat så hurtigt som muligt. Normalt tager det en til to måneder at behandle den slags sager. Men man forsøger at gøre det hurtigere i dette tilfælde. En præcis tidshorisont kan vi dog ikke give, siger Silje Juel Rubæk til Ritzau.

Hvis EH Aalborg heller ikke får medhold hos DIF, afviser Henrik Skals ikke, at man er klar til at gå videre end det.

- Der er en mulighed for at indbringe sagen for voldgiftsretten, men det har vi ikke taget stilling til endnu. Vi tager et skridt ad gangen, siger Henrik Skals.

Selv hvis EH Aalborg skulle få sin ligaplads tilbage, kan skaden dog allerede være sket. Tvangsnedrykningen har således betydet, at klubben allerede har måttet sige farvel til langt størstedelen af de spillere, der var på kontrakt i klubben i sidste sæson.

- Rent sportsligt vil vi jo være udfordrede, og vi har selvfølgelig gjort vores overvejelser i forhold til, om det er kampen værd, men vi fortsætter med at kæmpe, fordi vi ikke synes, at vi er blevet retfærdigt behandlet.

- Vi føler os trådt på, og det bryder vi os ikke om. Det er ikke fair, at vi skal betale prisen for en pandemi, som ingen er skyld i. Vi føler os som den mobbede pige i klassen, siger Henrik Skals.

Han argumenterer for, at nedrykning hos både herrer og kvinder skal annulleres, så de to ligaer dermed udvides fra 14 til 15 hold, og han hæfter sig ved, at der opbakning til det synspunkt blandt cheftrænerne i ligaklubberne.

I en rundspørge foretaget af Jyllands-Posten erklærede 16 af 26 trænere sig klar til at udvide ligaen.

- Vi har aldrig fået anden forklaring fra DHF end, at 15 hold simpelthen bare er for mange. Derfor er vi selvfølgelig glade for, at der er opbakning til vores synspunkt fra folk med sportslig indsigt, siger Henrik Skals.