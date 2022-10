EH Aalborg hænger på i toppen efter storsejr

HÅNDBOLD:EH Aalborg hentede søndag den tredje sejr i træk i kvindernes 1. division i håndbold, da det hjemme i Nørresundby blev 31-20 over Søndermarkens IK.

Dermed er EH Aalborg noteret for seks point efter de første fire kampe, idet det i sæsonens første kamp blev til et spinkelt nederlag til TMS Ringsted. Der er to point op til Holstebro og Bjerringbro, der har lagt sig i spidsen med maksimumpoint.

- Vores udvikling har været god, men jeg synes også, at jeg vil tage den første kamp med i den ligning. Det var kun seks rigtig dårlige minutter, der kostede os der, siger EH Aalborg-træner Peter Jagd, der tiltrådte i den nordjyske klub forud for denne sæson.

Allerede efter den første kamp var cheftræneren et tema på et spillermøde i klubben, hvor der ifølge Nordjyskes oplysninger blandt andet var utilfredshed med Peter Jagds mandskabspleje.

- Vi er kommet godt videre, men det synes jeg faktisk allerede, at vi var dagen efter. Jeg synes, at den historie blev gjort større, end den var. Der var nogle strukturelle ting i hverdagen, der skulle ændres, og det blev gjort, så det har jeg ikke opfattet som noget problem, siger Peter Jagd.

EH Aalborg-træner Peter Jagd har ikke følt sig udsat, selv om spillerne i starten af sæsonen var utilfredse. Arkivfoto: Martin Damgård

Udfaldet i søndagens kamp var der aldrig tvivl om. EH Aalborg førte fra start til slut mod midtjyske Søndermarkens IK, der hidtil i sæsonen har samlet to point.

EH Aalborg førte 16-10 ved pausen. I anden halvlegs første halvdel formåede gæsterne at holde lidt snor i hjemmeholdet, men i det sidste kvarter trak EH Aalborg fra og fik til sidst en storsejr.

- Vi er rigtig godt tilfredse, og andet ville også være underligt, når vi vandt med 11 mål. Vi fik en rigtig god start, hvorefter de forsøgte med flere forskellige modtræk, men de situationer løste vi fint. Selv om de på et tidspunkt i anden halvleg kom på minus tre, følte jeg hele tiden, at vi var i kontrol, siger Peter Jagd.

Frida Høgaard Nielsen scorede syv gange og blev EH Aalborgs topscorer.