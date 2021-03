EH Aalborg hænger på i toppen: Henter femte sejr i streg

HÅNDBOLD:Man skal holde sig godt til for at være med i toppen af kvindernes 1. division. Det er lutter hold med sejrsstimer bag sig, som ligger i toppen og kandiderer til en plads i ligaen.

Ét af de hold er EH Aalborg, der søndag tog den femte divisionssejr på stribe og dermed holder sig på andenpladsen i landets næstbedste række.

Det var dog forventeligt, da modstanderen var Lyngby HK, som indtager sidstepladsen i tabellen.

Aalborgenserne vandt 34-23 efter en god start på opgøret.

Lyngby HK - EH Aalborg 23-34 Stillinger i kampen: 0-4, 3-9, 6-13, 10-16 (pause), 11-23, 15-27 Mål, EH Aalborg: Sandra Erlingsdottir 6, Anne Brinch-Nielsen 5, Rikke Hoffbeck 4, Märta Hedenqvist 4, Line Hindhede 3, Frida Høgaard Nielsen 2, Mille Eisenhardt 2, Emma Laursen 2, Emma Aagaard 2, Mette Klostermann 1, Verena Osswald 1, Mathilde Bach 1, Maiken Skov 1 Topscorer, Lyngby: Lea Marston, 10 mål Udvisninger: Lyngby 1, EH Aalborg 0 VIS MERE

Allerede efter seks minutter havde gæsterne slået et hul ned til Lyngby. Topholdet var således foran med 4-0 og så sig ikke tilbage derfra. Halvvejs inde i første halvleg stod der nemlig 9-3 til aalborgenserne.

Det syntes umuligt for bundholdet at indhente det forspring. Det skulle lige være grundet Lea Marston. Lyngbys nye højreback stod nemlig selvstændigt for de første tre mål til hjemmeholdet.

De kom også bedre med i opgøret, men EH Aalborg førte alligevel med 16-10 inden anden halvleg.

Efter pausen blev topholdet ved med at køre på. Sandra Erlingsdottir drev holdet godt frem gennem halvlegens start og lukkede således kampen, da der var 10 måls forspring med et kvarter tilbage.