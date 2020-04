EH Aalborg har første spiller på plads til 1. division

HÅNDBOLD:Fløjspiller Anne Brinch-Nielsen tager turen ned i 1. division med EH Aalborgs håndboldkvinder. Den 22-årige højrefløj er dermed som det første navn på plads til den kommende sæson.

- Jeg sætter stor pris på, at Anne har valgt at blive i klubben og hjælpe til i kampen om at vende tilbage til den liga vi blev ekskluderet fra. Anne vil uden tvivl blive en stor gevinst for os i begge ender af banen, siger Allan Heine, der overtager cheftrænerposten i EH Aalborg, i en pressemeddelelse.

Anne Brinch-Nielsen lavede 50 mål i de 23 ligakampe, som klubben nåede at spille, inden sæsonen i HTH Ligaen blev afblæst.

- Jeg har valgt at forlænge, fordi jeg er utrolig glad for at være i EH Aalborg, hvor jeg trives, og jeg ser meget frem til at arbejde sammen med Allan (Heine, red.) og alle pigerne. Jeg forventer, vi får et stærkt hold i 1.division, udtaler fløjspilleren selv.