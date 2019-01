EH Aalborg har hentet forstærkning hos ligakonkurrenter

HÅNDBOLD: Det er med udgangspunkt fra sidstepladsen, at EH Aalborg onsdag aften tager hul på forårssæsonen i kvindernes bedste håndboldrække med en hjemmekamp mod Nykøbing FH, der sluttede 2018 af med at vinde pokalturneringen.

I et forsøg på at slippe væk fra den nedrykningsgivende placering har EH Aalborg blandt andet benyttet vinterpausen til at forstærke sig med Rebecca Pihlmann Sønderskov, der er kommet til fra ligakonkurrenterne TTH Holstebro.

- Det er en ung spiller, som skal udvikle sig, men hun er samtidig et godt supplement til vores trup, der er lidt smal, siger EH Aalborg-direktør Henrik Skals.

Han har optimismen i behold forud for forårssæsonen, hvor EH Aalborg skal forsøge at henvise Ringkøbing eller Ajax til sidstepladsen. Der er henholdsvis et og to point op til de to konkurrenter.

- Vi har fået Mathilde Storgaard tilbage efter en langtidsskade, og Julie Aagaard er også skadesfri nu. Som hold har vi lært meget, og jeg tror fuldt og fast på, at vi er nået så langt, at vi nok skal få samlet de nødvendige point, siger Henrik Skals.

Onsdagens opgør mellem EH Aalborg og Nykøbing FH fløjtes i gang klokken 19.30 i Nørresundby Idrætscenter.