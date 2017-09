EH Aalborg har ny træner på plads

HÅNDBOLD: EH Aalborg blev i sidste uge sendt på trænerjagt, da den nytiltrådte cheftræner Jesper Holmris sagde farvel, da han blev tilbud et landstrænerjob i Kina.

Torsdag sluttede EH Aalborgs jagt dog. Her offentliggjorde 1. divisionsklubben således, at Søren Fisker bliver klubbens nye cheftræner.

Søren Fisker er 26 år og er uden trænererfaring på topniveau. Til gengæld spillede han for Randers HH i 888 Ligaen i sidste sæson.

- Jeg brænder for håndbold, og jeg har altid haft en drøm om at prøve kræfter med trænergerningen på højeste niveau. Derfor er jeg stolt over, at EH Aalborg har valgt mig til at overtage holdet efter Jesper Holmris. Jeg har hørt meget godt om klubben, og jeg glæder mig til at komme i gang, lyder det fra Søren Fisker i en pressemeddelelse.

Søren Fisker får sin trænerdebut i søndagens sæsonpremiere på udebane mod SønderjyskE