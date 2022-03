EH Aalborg har ny træner på plads

HÅNDBOLD:Skanderborg Håndbolds assistenttræner Peter Jagd bliver med virkning fra næste sæson cheftræner i EH Aalborg, fortæller den nordjyske klub på Facebook.

Peter Jagd erstatter Allan Heine, der stopper i EH Aalborg efter sæsonen. Kenneth Hedegaard fortsætter som assistent.

- Peter kommer med en stor erfaring i udvikling af unge håndboldspillere fra blandt andet Rødovre HK, Oure Sportshøjskole og Skanderborg. Han er uddannet skolelærer og vil fortsat arbejde med dette på deltid.

- Kenneth Hedegaard har som talentchef ansvaret for at sikre udviklingen af ungdomsspillerne på EH Aalborgs U19- og U17-hold. Vi har med ansættelserne af de to trænere haft fokus på, at vi kan fortsætte det udviklings- og elitemiljø, vi har opbygget i en årrække, herunder både vores talentfulde ungdomsafdeling og de talenter, som er på spring til 1. holdet, samtidigt med at vi skal fastholde vores position som top-3-hold i kvindernes 1.divison med det overordnede mål om at vende tilbage til kvindernes håndboldliga, skriver EH Aalborg i meddelelsen.

Peter Jagd selv ser også frem til sceneskiftet.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at starte i EH Aalborg. Allerede da jeg snakkede med klubben første gang, var jeg ikke i tvivl om, at det var det helt rigtige. Jeg har kun hørt gode ting om EH Aalborg, og rammerne er virkelig til, at vi kan lave noget spændende. Jeg ved, det er nogle store sko, der skal udfyldes efter Allan, men jeg er også sikker på, at jeg kan lykkes med det.

- Jeg kommer til at tage de ting med videre, som holdet har været dygtige til i indeværende sæson, og så vil jeg selvfølgelig forsøge at optimere nogle ting og lægge flere lag på spillet. Det bliver benhårdt arbejde, men vi skal tilbage i Kvindeligaen. Jeg ser frem til et godt samarbejde med Kenneth, spillerne og resten af teamet omkring holdet, og så glæder jeg mig bare til at komme i gang med arbejdet til sommer, lyder det fra Peter Jagd.