EH Aalborg henter duo i Vendsyssel

HÅNDBOLD: EH Aalborg er i gang med at ruste sig til klubbens anden sæson i landets bedste kvindelige håndboldrække, og mandag er truppen blevet tilføjet to nye spillere.

De er begge fundet i Nordjylland. Både Natascha Wollesen og Sofie Neldeberg Nielsen er hentet i Vendsyssel Håndbold i 1. division.

- Jeg er sindssygt beæret og glad for at jeg skal spille for EH Aalborg i den kommende sæson. Det er en klub med høje ambitioner og et super professionelt miljø, som jeg tror er perfekt for mig og min videre udvikling som håndboldspiller. Jeg har trænet lidt med holdet de sidste par uger, og jeg synes, at træningen er hård, lærerig og udfordrende, hvilket jeg lægger stor vægt på, da jeg elsker at træne og udvikle mig, siger Natascha Wollesen.

Også Sofie Neldeberg Nielsen ser frem til at prøve kræfter med landets bedste liga.

- Jeg har valgt Aalborg til næste sæson, fordi jeg tror på, at klubbens set-up kan være med til at udvikle mig som håndboldspiller. Mit indtryk er, at træningsmiljøet og mentaliteten er rigtig god, og det glæder jeg mig virkelig til at blive en del af. Jeg ser frem til at tage skridtet til ligaen og de nye udfordringer det bringer med sig, siger hun.

EH Aalborg har også forlænget aftalen med målmand Mie Larsen, mens det til gengæld bliver til et farvel til Katja Ryesberg, der skifter til Kristianstad Handboll i Sverige.