EH Aalborg henter hollænder i København

HÅNDBOLD:EH Aalborg får fra den kommende sæson tilgang af den hollandske bagspiller, Nyala Krullaars. Hun kommer fra København Håndbold. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

19-årige Krullaars er hollandsk ungdomslandsholdsspiller og har været med til at sikre sølv ved U19-EM til de orange.

- I Nyala har vi fundet en spændende venstre back, der er flere omgange for København Håndbold og for det hollandske u-landshold har vist store kompetencer. Vi får tilknyttet endnu en skytte til holdet, og det giver os endnu flere muligheder i vores offensive setup. Derudover giver hun ligeledes endnu flere muligheder i vores defensiv. Vi glæder os meget til at få integreret Nyala på holdet, i byen og ikke mindst få sat skub i hendes udvikling, udtaler cheftræner Allan Heine.

Efter en glippet oprykning huserer EH Aalborg ligeledes i 1. division efter sommerpausen.