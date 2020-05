EH Aalborg henter profil hjem fra Sverige

HÅNDBOLD:EH Aalborg fortsætter med at sammensætte den trup, der stadig ikke helt ved, om den skal spille i Ligaen eller i 1. division til næste sæson.

Senest har klubben nu hentet bagspilleren Line Solsø Hindhede tilbage til Danmark, efter hun har været tre sæsoner i svensk håndbold, hvor hun har spillet i Skara HF.

Tidligere har hun spillet i Ringkøbing i dansk håndbold og har gjort sig primært som venstre back.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi har formået at hente en profil fra den svenske liga til vores projekt i Aalborg. Line er en stærk venstre back, som både kan skyde og bryde igennem forsvaret. Derudover har hun også gode kompetencer i defensiven. Jeg glæder mig meget til at se Line´s kompetencer i Aalborg´s hvide trøje, siger træner Allan Heine i en pressemeddelelse.

- Jeg tror på at EH Aalborg kan bidrage til min videre udvikling som håndboldspiller. Jeg glæder mig meget til at komme tilbage til dansk håndbold, og med det setup, ambitioner og træningsmiljø, der er i EH Aalborg er jeg sikker på at det er det rette skifte for mig, siger Line Solsø Hindhede.