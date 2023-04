EH Aalborg holder oprykningshåbet i live

HOLSTEBRO:Håbet om oprykning til Kvindeligaen hang i en tynd tråd, efter EH Aalborg tabte første oprykningskamp mod Holstebro Håndbold på hjemmebane. Men fredag slog aalborgenserne tilbage efter en tæt gyser på udebane i det vestjyske.

Holstebro Håndbold - EH Aalborg 23-27 (11-9) Håndbold, kvinder, 1. division, kvalifikation

Topscorere, Holstebro Håndbold: Elin Karlsson & Mathilde Troelsen, fem mål

Topscorer, EH Aalborg: Astrid Lynnerup, syv mål

Udvisninger: Holstebro 2, Aalborg 1

Tilskuertal: 602

Begge 1. divisionshold virkede forsigtige fra start, og dermed blev det et magert antal mål inden pausen. Med stillingen 11-9 til hjemmeholdet var der således blokeret en lang række skud af de to mandskaber. Både vest- og nordjyderne virkede således forsigtige og stod fladt i deres forsvar.

I ganske få sekvenser fik nogen af dem bragt sig snævert foran, men foruden i den spæde start var det hjemmeholdet, der trak i retning af en oprykningstriumf.

Det fik cheftræner Peter Jagd til gengæld brudt for nordjyderne, da holdene vendte tilbage fra pause. Der blev nemlig åbnet mere for opgøret, og det faldt ud til udeholdets fordel. Ti minutter inde i anden halvleg kunne Mille Eisenhardt således gøre det til 15-14 til EH Aalborg på et straffekast og påbegynde en kontrolleret styring frem mod kampens slutning.

Føringen blev i små ryk udbygget, og da Frida Høgaard gjorde det til kampens første tremålsføring, 23-20, med fem minutter tilbage, virkede oprykningsdrømmen mere end blot i live for EH Aalborg.

Det åbnede til gengæld for Holstebro, der pressede hårdt på. Til gengæld blev det en udsøgt fornøjelse for Sofie Lassen Nygaard, der scorede kampens to sidste mål og gjorde det til 27-23 i udeholdets favør. Dermed skal der en sidste direkte kamp til for at afgøre, om Nordjylland igen skal have et hold i Kvindeligaen.

Den står lørdag 29. april i Nørresundby Idrætscenter.