EH Aalborg holdt ligakursen med storsejr

HÅNDBOLD: Det kunne aflæses på resultatet, at det var top mod bund, der lørdag tørnede sammen i kvindernes 1. division i håndbold, da EH Aalborg tog imod Rødovre.

Det nordjyske tophold hentede en sejr på hele 33-16.

- Det var en rigtig god oplevelse. Vi fik alle spillere i spil, og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger EH Aalborg-træner Søren Fisker.

Sejren betyder, at EH Aalborg holder fast i førstepladsen i 1. division. Både nummer et og nummer to rykker direkte op i håndboldligaen efter sæsonen.

- Jeg vil stadig holde fast i, at vi skal tage en kamp ad gangen, for det er så tæt i toppen, at vi hurtigt kan miste vores topplacering, hvis vi ikke gør vores arbejde i alle kampe, siger Søren Fisker.

Julie Aagaard blev EH Aalborg-topscorer mod Rødovre. Højrebacken nettede otte gange.