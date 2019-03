EH Aalborg klar til krig i sidste spillerunde

HÅNDBOLD: Der bliver drama i Nørresundby Idrætscenter onsdag aften, når sidste spillerunde i kvindernes HTH Liga i håndbold løber af stablen.

Samtlige kampe spilles vanen tro på samme tid, og for EH Aalborg er scenariet ganske klart. Hvis holdet vinder matchen mod Silkeborg-Voel, er det sikkert, at de ikke rykker direkte ned fra den bedste række.

Samtidig spiller Ringkøbing, der pt. indtager sidstepladsen i rækken, og med mindre de ender med at vinde over Skanderborg, er EH Aalborg sikret playoffkampe om forbliven i rækken - uanset eget resultat.

- Det bliver uden tvivl en krig den sidste aften. Vi har en masse at spille for, for vi vil selvfølgelig gerne vinde, så vi er helt sikre. Men vi ved også, at Silkeborg-Voel har en chance for at nå slutspillet med en sejr, så de har også alt at spille for, siger EH Aalborgs bagspiller Julie Jensen.

En helt anden kamp

EH Aalborg tabte sæsonens første møde med Silkeborg-Voel stort, da midtjyderne vandt med hele 12 mål på hjemmebane.

- Men siden er vi blevet en noget klogere hold, der har gennemgået en stor udvikling, så jeg tror helt bestemt, at det bliver en anden kamp, siger Julie Jensen.

Det var sejren i sidste uge på udebane over Ringkøbing, der gør, at EH Aalborg har det mest fordelagtige udgangspunkt inden sidste spillerunde. Men Ringkøbing kan altså stadig nå at stikke EH Aalborg en kæp i hjulet.

- Jeg tror, vi skal sørge for bare at spille vores egen kamp, for jeg kan ikke på nogen måde se, at det vil være en god idé, at vi får meldinger fra en anden kamp undervejs. Vi skal spilles vores eget spil, og så må vi se, hvor langt det rækker, siger Julie Jensen.

Stærkere og klogere

Bliver det til playoffkampe, har EH Aalborg altså mulighed for at sikre sig endnu en sæson i landets bedste række. En sæson som Julie Jensen og holdkammeraterne har lært meget af.

- Vi har udviklet os på så mange parametre, at det nærmest ikke er til at nævne det hele. Vi er blevet klogere, vi er blevet stærkere både fysik og mentalt. Man kan jo også se på et hold som Ajax, at de har lært ekstremt meget af deres første sæson i rækken, mener backen.

Der er kampstart 19.30 i Nørresundby Idrætscenter.