EH Aalborg kørt over i lånt hule

HÅNDBOLD:EH Aalborg kunne lørdag byde velkommen til de tre nye hovedsponsorer i LO, 3F og Arbejdsdernes Landsbank, men spillemæssigt blev dagen ikke nogen stor succes.

Efter tidligere på sæsonen at have fået et point på udebane mod TTH Holstebro blev aalborgenserne denne gang kørt over i Dronninglund Hallerne, der var blevet kamparena på grund af Lindholm Box Cup i Nørresundby Idrætscenter.

Gæsterne sejrede med hele 27-22 og rykker dermed tre point foran EH Aalborg i den nedre del af HTH LiIgaen. Line Berggren Larsen blev topscorer med otte mål for hjemmeholdet.

EH Aalborg fik den perfekte start på kampen og bragte sig hurtigt foran med 2-0, mens gæsterne fra TTH havde særdeles svært ved at få gang i angrebsspillet.

Uheldigvis for EH Aalborg havde gæsterne do medbragt en særdeles glimrende keeper i Ditte Vind, der langt hen i første halvleg stod med over 50 i redningsprocent, og det medvirkede til, at EH Aalborg måtte igennem 10 og et halvt minut uden scoringer, som gæsterne naturligvis udnyttede til at bringe sig i front - trods meget langsommeligt angrebsspil.

EH Aaalborg fik dog gang i målscoringen igen, og i slutningen af første halvleg var det især Line Berggren Larsen, der sørgede for at holde hjemmeholdet inde i kampen med fire scoringer i de sidste 10 minutter af halvlegen.

Eh Aalborg var dog bagud med 12-10 ved pausen, men kunne sagtens have ført, da første halvleg bød på hele fire overtrådte forsøg, hvor især venstrefløjen Anna Lillesø var den store synder.

Det aalborgensiske angrebsspil blev dog absolut ikke bedre efter pausen. Trods et godt indhop fra Emma Steffin på venstreløljen, hvor hun scorede på sine to første berøringer, så var der ikke meget, der fungerede, og efter 38 og et halvt minuts spil, så kunne Ilda Kepic gøre det til en føring på seks mål - 18-12 - for gæsterne.

Et problem for Aalborg var det også, at den normalt stærke keeper, Emma Friberg, slet ikke fik fat. Svenskeren blev blot noteret for tre redninger inden pause og blev erstattet af Mie Larsen, men hun fik kun fat i to bolde, inden svenskeren var tilbage mellem stængerne.

Men intet hjalp for Aalborg, der angrebsmæssigt havde en af deres ringeste kampe i sæsonen.

Halvvejs igennem anden halvleg måtte Morten Secher bruge sin tredje og sidste time-out, men på dette tidspunkt var holdet allerede bagude med 22-14. Og den manko var der ingen vej tilbage fra - selvom EH Aalborg dog fik pyntet lidt på resultatet i de sidste minutter.

EH Aalborg kan dog glæde sig over, at de stadig har et forspring på tre point ned til den direkte nedrykningsplads.

Næste opgave er allerede onsdag aften, hvor EH Aalborg gæster Aarhus United.