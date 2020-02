EH Aalborg kunne ikke ride videre på bølgen: Tabte mod Herning-Ikast Håndbold

HÅNDBOLD: Onsdag aften skulle de nordjyske kvinder fra EH Aalborg se, om de kunne hive endnu en sejr med hjem til Nordjylland, da turen gik til Herning for at møde Herning-Ikast Håndbold.

Desværre kunne Morten Holmen og holdet ikke hive en sejr hjem. De måtte se sig slået ganske overbevisende med 33-27. Det betyder, at de stadig ligger på en sidsteplads i HTH-ligaen.

De første ti minutter fulgtes holdene meget fint ad, men herefter begyndte Herning-Ikast Håndbold lige så stille at trække fra. EH Aalborg kunne ikke få bolden bag Herning-Ikast målmand Jessica Ryde, og når de endelig gjorde, så svarede de blot tilbage med en scoring i den anden ende.

Sådan forløb det meste af første halvleg, og holdene kunne gå til pause med stillingen 18-11 i midtjydernes favør.

Der skulle ske store ændringer fra EH Aalborgs hånd, hvis resultatet skulle ændres i anden halvleg. De sidste 30 minutter forløb en anelse bedre for aalborgenserne, for de i en periode på seks minutter holdt hjemmeholdet fra at score og fik reduceret på stillingen, så de "kun" var bagud med seks mål med godt fem minutter tilbage af kampen. Men de kom aldrig tættere på.

EH Aalborg er á point med Skanderborg i bunden, men østjyderne spiller senere onsdag aften hjemme mod TTH Holstebro og kan med en sejr trække en smule fra.