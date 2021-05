EH Aalborg må på den igen: Her er Allan Heines forventninger til den nye sæson

HÅNDBOLD:Trods kun én genganger fra sidste sæsons mandskab i Bambusa Kvindeligaen jagtede EH Aalborgs unge hold søndag den direkte returbillet med alt, hvad de havde. Til slut var det dog ikke nok, da SønderjyskE vandt 28-26.

- Der var kun marginaler til forskel på os og SønderjyskE. Vi kom virkelig med alt og spillede på alle tangenter. Det, synes jeg, var flot af pigerne, men i den sidste ende blev det nok udslagsgivende, at vi stadig er et meget ungt hold, mener fløjspilleren Anne Brinch-Nielsen.

Cheftræner Allan Heine tog også nederlaget med fatning, selvom afgørelsen først faldt til allersidst, efter at Frida Høgaard med 20 sekunder igen havde reduceret forskellen til ét mål.

- Jeg synes faktisk, at vi spillede fed håndbold, så jeg er stolt af holdet. Hvis vi mødte SønderjyskE 10 gange, så endte det formentlig med fem sejre til hver. Så tæt er det, siger Allan Heine.

Foto: Henrik Louis

Han sammensatte sidste sommer et nyt hold, der altså viste sig at være særdeles konkurrencedygtigt.

- Vi ville gerne være rykket op, men kigger vi på vores trup - specielt her i slutningen af sæsonen, hvor vi manglede en del spillere - så er den meget ung. Det er ikke til at vide, om vi niveaumæssigt ville have været klar til at spille i ligaen, men jeg er til gengæld sikker på, at vi til næste sæson får et hold, der atter vil være med i toppen, siger Allan Heine.

Anne Brinch Nielsen er en af de spillere, der fortsætter i EH Aalborg til næste sæson, mens navne som Emma Laursen, Jesse Van de Polder og Verena Osswald er fortid.

- Der kommer vel fire nye spillere udefra, og de tre af dem er næsten på plads. Det bliver stadig et ungt mandskab, men forskellen bliver bare, at de unge er blevet et år ældre og har fået sådan nogle fede kampe som dem her ind under huden og har flyttet sig meget, mener Allan Heine.