EH Aalborg matchede tophold - men desværre kun i én halvleg

HÅNDBOLD:På forhånd var EH Aalborg ikke levnet mange chancer for point, da de onsdag aften tog imod topholdet Herning Ikast Håndbold i kvindernes HTH Liga. Det endte da også med en midtjysk sejr på 35-29 - men som cifrene antyder, var det bestemt ikke uden sværdslag.

Gæsterne bragte sig godt nok hurtigt foran 4-1 i Nørresundby Idrætscenter, men EH Aalborg fik hurtigt sat en prop i. De kom forholdsvist let til afslutninger i en første halvleg, hvor begge hold havde problemer med at få et modstandsdygtigt forsvar op at stå. Og efter otte minutters spil bragte Hanna Åhlén hjemmeholdet foran for første gang: 6-5.

Kontraspillet fungerede også for EH Aalborg, og føringen blev udbygget til 12-10 ved Cecilie Mørch Hansen midtvejs i første halvleg.

Arkivfoto: Torben Hansen.

En udvisning kostede på måltavlen i minutterne op til pausesignalet, men Cecilie Mørch Hansen sørgede for en overraskende aalborgensisk føring på 18-17 ved pausen - via et straffekast i sidste sekund.

Selvom Mie Larsen også indledte anden halvleg med et par flotte redninger, kom resten af hjemmeholdet ikke ud med samme skarphed. Forsvaret haltede fortsat og i angrebet blev der brændt lidt for meget. Samtidig fandt Herning-Ikast et helt andet gear. Efter 10 minutters spil var gæsterne i front 24-19, og EH-bænken følte sig tvunget til at tage timeout.

Det hjalp dog ikke synderligt på kvaliteten hos aalborgenserne. Herning-Ikast øgede til 27-22 midtvejs i anden halvleg. Derfra var der ikke mere at komme efter for EH Aalborg, der dog fik sluttet hæderligt af og slap fra mødet med topholdet uden sportslige skrammer.