EH Aalborg misser topplacering

HÅNDBOLD:EH Aalborgs håndboldkvinder tabte fredag hjemme med 22-28 til 1. divisions nuværende førsteplads fra SønderjyskE.

Hjemmeholdet kunne ellers med en sejr spille sig på lige fod pointmæssigt med netop SønderjyskE og de resterende hold i toppen af tabellen. I stedet blev det til en foreløbig femteplads til aalborgenserne, der næste gang møder bundholdet fra Lyngby.

Aalborg-kvinderne formåede ellers i størstedelen af kampen at følge med favoritterne fra det sønderjyske. Dog formåede man aldrig at bringe sig foran, og derfor endte gæsterne også med at løbe med sejren og de to point i sidste ende.