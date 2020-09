EH Aalborg overkom de tunge ben: Flot udesejr i Roskilde

HÅNDBOLD:Mindre end 48 timer efter holdet havde spillet en decideret marathon-match i pokalturneringen var EH Aalborg på banen igen, og på trods af de garanteret tunge ben, så formåede holdet at holde stand i en tæt slutfase og nappe en vigtig udesejr på et enkelt mål over Roskilde.

- Jeg har sagt til pigerne, at det var enormt flot, at de var i stand til at gå herover så kort tid efter en virkelig flot præstation og stadig hive en sejr hjem, hvor det var virkelig tæt til sidst. Det var en kamp, som nærmest alle - også os selv, forventede, at vi ville vinde. Men netop derfor var der også meget, der kunne tale imod det. Og Roskilde er samtidig et formodet tophold i rækken, siger træner Allan Heine.

EH Aalborg var bagud efter en tæt første halvleg, hvor pokalkampen sad i benene, og der blev scoret meget få mål. Og i begyndelsen af anden halvleg skiftedes de to hold til at putte bolden i nettet, inden Aalborg trak fra en med en føring på tre mål.

Kampfakta Pausestilling: 10-8 Mål EH Aalborg: Emma Poulsen 5, Anne Brinch-Nielsen 4, Emma Laursen 3, Sandra Erlingsdottir 2, Märta Allervik 2, Rikke Hoffbeck 2, Mille Eisenhart 2, Mathilde Bach 2 VIS MERE

- Der troede jeg faktisk, at vi havde den hjemme, men så blev det alligevel meget spændende til sidst. Vi er en smule uheldige, og de scorer på nogle tilfældigheder. Men vi har virkelig fået vist, at vi er i stand til at lukke kampene nu - som vi også gjorde ved at få uafgjort i ordinær tid i pokalkampen - og det endda på trods af, at vi er et meget nyt og ungt hold, siger træneren.

- Samtidig viser vi også, at vi er et ret bredt mandskab. Der var ting, der ikke fungerede i første halvleg, som vi fik justeret på i pausen, og så var der nogle spillere, som ikke fik så meget spilletid i fredags, som kom ind og beviste, at de også virkelig kan hjælpe holdet. Og det er meget positivt, siger Allan Heine.

Håndboldrækkerne støder nu ind i en landsholdspause og derfor skal EH Aalborg altså ikke igen i aktion om 48 timer. I stedet kan de forberede sig frem mod 10. oktober, hvor de tager imod AGF.