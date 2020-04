EH Aalborg-profil skal til Aarhus

HÅNDBOLD:Tirsdag meddelte EH Aalborg, der blevet tvangsnedrykket fra landets bedste række som følge af den alt for tidligt afsluttede sæson, at fire af klubbens spillere har fundet nye klubber til den kommende sæson.

Heriblandt var profilen Line Berggren Larsen, der var klar topscorer for klubben, inden hun måtte sidde ude i længere tid på grund af en fingerskade.

Onsdag kunne Aarhus-klubben Aarhus United så fortælle, at det er der, Line Berggren Larsen skal fortsætte karrieren.

Den stadig kun 21-årige bagspiller har skrevet under på en aftale af to års varighed i Aarhus.

- Efter nogle gode år i Aalborg har jeg en tro på, at et større pres og øget konkurrence kan gøre mig til en bedre håndboldspiller, og jeg ved, at der i Aarhus United bliver stor konkurrence om spilletid, siger Line Berggren Larsen i en meddelelse fra klubben.

- Jeg kender Heine fra min tid på U-landsholdet, og jeg ved, at han kan presse mig lige det ekstra, der skal til for at udvikle mig. Derfor passer skiftet til Aarhus United godt med de ambitioner, jeg har med håndbolden. Jeg glæder mig til at få hjemmebane i Stadionhallen, der har været en fantastisk stemning, hver gang jeg har været der, siger Line Berggren Larsen, der er i gang med en uddannelse som socialrådgiver i Aarhus.

Også Cecilie Mørch Hansen skifter fra EH Aalborg til Aarhus United - det kom frem allerede tirsdag.