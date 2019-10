EH Aalborg-profil tog til Viborg: Alvorligt skadet i duel mod sin gamle klub

HÅNDBOLD:I sommer forlod Laura Damgaard EH Aalborg med status som topscorer i dansk kvindehåndbold. Traditionsklubben Viborg HK havde fået øjnene op for den talentfulde bagspiller og tilbød hende en flot kontrakt.

Laura Damgaards nye håndboldtilværelse i domkirkebyen har dog fået en brat opbremsning. I den forgangne weekends hjemmekamp mod EH Aalborg - hendes gamle klub - udgik hun med en skade efter at have været landet uheldigt. Nu viser den sig at være alvorlig.

Undersøgelser har vist, at hun har beskadiget sit bageste korsbånd i højre knæ og formentligt må holde pause de næste fire til seks måneder. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Vi håber at Laura kommer endnu stærkere tilbage. Hun er en rigtig vigtig brik i vores angrebsspil og har spillet godt for os indtil nu. Vi kan desværre ikke ændre på det skete, og nu er der andre spillere, der må trække et lidt større læs, siger Viborg-træner Jakob Vestergaard til klubbens hjemmeside.