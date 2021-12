EH Aalborg-profil vender hjem

HÅNDBOLD:Allerede fra næste uges kamp mod fynboerne fra DHG forstærkes EH Aalborg af en gammel kending.

Bagspilleren Line Berggren Larsen vender nemlig tilbage til EH Aalborg, som hun forlod til fordel for Aarhus United i fjor. Den aalborgensiske 1. divisionsklub skriver nemlig i en pressemeddelelse, at den 23-årige nordjyde er hentet ind på en lejekontrakt.

- Vi er utrolig glade for at kunne offentliggøre, at Line Berggren Larsen vender hjem til EH Aalborg. Line skifter øjeblikkeligt på en lejeaftale, hvilket betyder, at hun vil være spilleberettiget allerede i næste kamp, skriver de.

- Spillertruppen har i denne sæson været hårdt ramt af skader, hvilket har betydet, at trænerstaben og bestyrelsen har haft et ønske om at forstærke truppen. Med denne aftale har vi taget et vigtigt skridt i retningen af at indfri sæsonens målsætning om at ende i top-tre og på den måde kvalificere os til playoff-kampene om oprykning til Bambusa Ligaen.