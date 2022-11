EH Aalborg sætter kurs mod ligaen

AALBORG:Det blev til sejr nummer otte i træk, da EH Aalborg havde besøg af Bjerringbro til en vaskeægte topkamp.

Det var et nordjysk hold springfyldt med selvtillid, der gik ind til kampen. Syv sejre på stribe skulle udbygges til otte mod Bjerringbro, der sammen med Holstebro ligner de to eneste konkurrenter til den direkte oprykningsplads i 1. division.

Gennem langt størstedelen af første halvleg havde EH Aalborg styr på den midtjyske modstander. Højrebacken Louise Søndergaard og venstrebacken Line Gyldenløve var de to Bjerringbro-spillere, der for alt i verden skulle lukkes ned. Louise Søndergaard fik man aldrig helt styr på, hvilket resulterede i 10 mål fra hendes venstrehånd. Anderledes succes havde EH Aalborg med at lukke ned for Line Gyldenløve, der aldrig blev afgørende.

- Igennem hele kampen gjorde vi meget rigtigt. Vi fik spillet kampen på den måde, som vi gerne ville. Offensivt var vi effektive gennem hele kampen, og defensivt lykkedes vi med at få styr på Line Gyldenløve, mens vi havde lidt mere besvær med Louise Søndergaard, siger EH Aalborgs træner Peter Jagd.

EH Aalborg var foran med 17-15 ved pausen. Den føring kunne godt have været større, for igennem det meste af de første 30 minutter var den nordjyske føring på mere end to mål.

Efter pausen genfandt EH Aalborg dog hurtigt melodien og bragte sig foran med en håndfuld mål. Det lignede længe en sikker EH Aalborg-gevinst, men mod kampens slutning blev det tæt, og det tvang Peter Jagd til at tage en timeout med under et minut tilbage, da føringen var skrumpet til to mål.

Tættere på kom Bjerringbro dog ikke, og så kunne EH Aalborg-spillerne juble over den ottende sejr på stribe.

- Jeg vil ikke sige, at jeg blev nervøs i slutningen af kampen, men jeg havde respekt for, at Bjerringbro kom tilbage i kampen med stor fart. Det er dejligt, at vi igen viser, at vi kan vinde en tæt kamp. Det er vi blevet gode til, konstaterer Peter Jagd.

Nu har EH Aalborg både bejseret Holstebro og Bjerringbro, der er de to øvrige tophold, og den udvikling er potentielt lig med en oprykning.

- Det er ret beset forskellen på at blive et eller tre i rækken, når du kan vinde de indbyrdes opgør mod de andre tophold. Vi ved dog godt, at vi skal holde snuden i sporet. Nu har vi en kamp mod Hadsten i næste runde, som vi skal angribe med ligeså stor koncentration, for der er ikke råd til udfald, hvis du vil være med i toppen. Der er det lidt nemmere at være bundhold, for der er der en gratis kamp i ny og næ, siger Peter Jagd.

Med sejren topper EH Aalborg 1. division med 14 point for ni kampe.