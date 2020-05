EH Aalborg skriver kontrakt med islandsk playmaker

HÅNDBOLD:I en pressemeddelelse løfter EH Aalborg sløret for endnu en ny spiller til deres kommende 1. divisionstrup. Det er den 21-årige islandske playmaker Sandra Erlingsdottir, der er en del af det Islandske landsholds bruttotrup og har flere ungdomslandskampe bag sig.

Hun kommer fra klubben Valur Reykjavik på Island, og hendes rolle i EH Aalborg bliver at forstærke holdet på playmaker-positionen.

- Sandra er en rigtig spændende playmaker, som jeg ser store perspektiver i. Hun er en hårdtarbejdende spiller med stor fart og et godt blik for sine holdkammerater, lyder det fra cheftræner Allen Heine i pressemeddelelsen.

Sandra Erlingsdottir skal ved siden af tiden i hallen fortsætte sin uddannelse i Sports Science som fjernstudie.

- Jeg er meget spændt på næste sæson hos EH Aalborg, og glæder mig til at tage det næste skridt i min håndboldkarriere. Holdet er ambitiøst og spændende, og jeg glæder mig til at gøre mit bedste for at hjælpe holdet tilbage til toppen af ligaen, fortæller Sandra Erlingsdottir i meddelelsen.