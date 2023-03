EH Aalborg spillede oprykningsfordel af hænde i kæmpe drama

RØDKÆRSBRO:De tomme blikke sagde det hele. Skuffelsen var enorm hos EH Aalborg-spillerne, da det stod klart, at de havde tabt 28-31. Lige akkurat nok til at Bjerringbro inden sidste runde kan afgøre, hvem der skal rykke op. Med en sejr over Holstebro vil midtjyderne booke billet til ligaen, mens EH Aalborg skal håbe på, at Bjerringbro snubler.

Konditionerne var ret simple. Hvis EH Aalborg fik point i lørdagens kamp, kunne champagnen få lov til at flyde i stride strømme. Et nederlag på højest to mål ville fastholde EH Aalborg som oprykningsfavorit, mens et nederlag på mere end to mål ville sende serveretten over til Bjerringbro.

Bjerringbros normale hjemmebane af en gymnastikopvisning, så kampen var rykket til den hyggelige Rødkærsbrohal, der var pakket til sidste plads. Blandt de mange tilskuere var en fin portion EH Aalborg-fans, der havde sat næsen op efter at blive del af en oprykningsfest.

Gennem det meste af første halvleg så det ud til, at det ønske ville blive opfyldt. EH Aalborg virkede nemlig som holdet, der havde bedst greb om kampen. Undervejs var EH Aalborg ved at gå i udbrud på måltavlen, men et hurtigt løbende hjemmehold formåede hele tiden at holde snor i EH Aalborg.

Mens Bjerringbros spil er bundet op om, at få store profiler skal lykkes, så har EH Aalborg en helt anden bredde. Den slog ikke helt igennem i første halvleg, hvor EHA-træner Peter Jagd dog kunne glæde sig over, at det lykkedes at holde Bjerringbro-profilerne Line Gyldenløve og Louise Søndergaard nogenlunde i skak.

EH Aalborg gik til pause foran med 14-13, så nok var det fordel EH Aalborg, men kampen var fortsat åben før de sidste 30 minutter.

Bjerringbro - EH Aalborg 31-28 (13-14) Håndbold, kvinder

1. division

Stillinger undervejs: 2-1, 4-5, 6-8, 9-11, 12-14, (13-14), 16-17, 20-19, 22-21, 25-23, 29-26

Topscorer for Bjerringbro: Louise Søndergaard 8, Line Gyldenløve 6.

Målscorere for EH Aalborg: Emma Aagaard 9, Frida Høgaard 6, Märta Hedenquist 5, Mette Brandt 3, Marlene Dahlmann 2, Andrea Jacobsen 2, Cecilie Termansen 1.

Udvisninger: Bjerringbro 0, EH Aalborg 2 VIS MERE

Mette Brandt havde været godt spillende i Aalborg-angrebet i første halvleg, og da Bjerringbro kort inde i anden halvleg bragte sig foran, blev hun sendt på banen, men hun havde i lighed med holdkammeraterne udfordringer med at finde vej igennem det midtjyske forsvar, der i den periode havde overhånden.

Bjerringbro spillede flere gange for en tomålsføring, men ved stillingen 20-19 til Bjerringbro brændte hjemmeholdet et par store muligheder for at komme foran med to.

I stedet fandt EH Aalborg atter en vej gennem BFH-forsvaret. Med et kvarter tilbage af kampen var alt på vippen, og oprykningsspørgsmålet kunne gå begge veje.

Da Bjerringbro bragte sig på 26-23 med otte minutter tilbage var det midtjyderne, der var virtuelt på førstepladsen, men det var nu så tæt, at hver enkelt scoring nærmest sendte fordelen frem og tilbage mellem de to lejre.

En storspillende Emma Aagaard Poulsen gik ind og tog et enormt ansvar, da det hele var på spidsen, og med et par scoringer sendte hun atter EH Aalborg på oprykningskurs. Mette Brandt kunne reducere Bjerringbros føring til 28-27 på et straffekast, men hun brændte, og i stedet løb Bjerringbro op og scorede i den modsatte ende.

Men tilbage til Emma Aagaard Poulsen. Hun leverede en fodfinte, som selv Mie Højlund ville have været stolt af, da hun scorede til 30-28 med halvandet minut tilbage. Hvis den stilling stod til fuldtid, ville EH Aalborg selv kunne afgøre det i sidste runde hjemme mod bundproppen HIK.

Med 45 sekunder tilbage af den spændingsmættede kamp fik Sidsel Poulsen fat i et indspil, og Bjerringbro-spilleren scorede til kæmpe jubel for de mange lokale tilskuere.