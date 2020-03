EH Aalborg-spiller: Håndbolden er ikke det vigtigste lige nu

HÅNDBOLD:Covid-19 har for alvor taget alt og alle med storm. Sportens verden er så godt som lukket ned, og det har stor betydning for både forbund, klubber og atleter. En af de atleter, som er ramt af virussens konsekvenser, er EH Aalborg spilleren Line Berggren Larsen.

Det er ikke mere end en lille måned siden, hun var tilbage på banen efter en seks ugers skades-pause, og nu må hun og de andre holdkammerater sætte alt på standby. Det kommer endda ovenpå en relativt omtumlet start på det nye år i klubben med mange nederlag og udskiftning i trænerstaben.

- Det er helt vildt træls, men det er selvfølgelig langt mere vigtigt, at vi får styr på den her virus. Det har været en turbulent tid for mig: Først skaden, så tumult i klubben, trænerskift og nu virussen, siger hun

Line Berggren Larsen er en af dem, der må holde træningen ved lige hjemme.

Selvom det er en træls situation, er Line Berggren Larsen og resten af holdet dog ikke i tvivl om, at det er virussen, der er det vigtigste lige nu.

- Vi må kigge på håndbolden bagefter, når der er kommet styr på den her virus. Det er selvfølgelig vildt ærgerligt for mig og holdet, at vi ikke får lov til at spille kampe og træne, men det er bare ikke det vigtigste lige nu, fortæller hun.

Måske kan du selv blive inspireret til at lave et par øvelser hjemme på stuegulvet eller i haven.

Selvtræning og selvstudie

Det er ikke kun på håndboldbanen, at tingene har ændret sig for Line Berggren Larsen. Ved siden af håndbolden er hun ved at uddanne sig til socialrådgiver i Århus, og også her giver Covid-19 problemer.

- Vi får undervisning over Skype, og det fungerer egentlig fint nok indtil videre, men det er selvfølgelig træls, at man ikke kan mødes med sin studiegruppe, men alt i alt, så fungerer det fint, siger hun.

Der skal både bruges balancebræt, elastik og måtte, når styrkeprogrammet skal laves.

Der er ingen tvivl om, at når man spiller håndbold på liganiveau, så kræver det, at man holder formen ved lige - og det er ikke nødvendigvis let, når alt er lukket ned, men EH Aalborgs trænerstab har sørget for, at holdet kan holde formen nogenlunde ved lige under de omstændigheder, der lige nu præger alles hverdag.

- Vi har fået et løbe- og styrkeprogram, som vi kan klare hjemmefra, hvor vi blandt andet løber nogle intervaller. Det er selvfølgelig lidt en udfordring, når man er vant til at være i hallen og i et rigtigt styrkelokale, men jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan for at holde formen ved lige og få gjort de ting, jeg skal have gjort.

Måske skal du selv prøve kræfter med lidt øvelser hjemme i haven eller på stuegulvet? Det gør Line Berggren Larsen i hvert fald for at holde formen ved lige i "corona-pausen".

Den sidste kamp?

Kontraktmæssigt kan Line Berggren Larsens ikke være sikker på, at hun kommer til at spille en kamp for EH Aalborg igen. Hendes kontrakt udløber nemlig efter denne sæson, så hun kan principielt have spillet sin sidste kamp for EH Aalborg, som måske også ender med at rykke ned, hvis sæsonen stoppes uden flere kampe.

- Det er træls at tænke på. Det ville være enormt ærgerligt ikke at få lov til at spille flere kampe for EH i denne sæson. Jeg håber ikke, at DHF vælger at stoppe sæsonen, som den er nu. Det ville betyde, at vi skulle rykke ned, og det ville jeg faktisk ikke synes, var fair. Selvfølgelig skal vi ikke spille kampe, hvis det har konsekvenser, men jeg håber, at de tænker over vores situation, for vi kunne sagtens nå at rykke længere op i tabellen i stedet for at rykke ud, siger hun.

Line Berggren Larsen foreslår, at man holder 15 hold i ligaen, så det for eksempel kun er nummer et fra 1. division, der rykker op.

- Jeg synes ikke, at det ville være fair at rykke os ned, når vi har lige så mange point som Skanderborg, fortæller Line Berggren Larsen.