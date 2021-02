EH Aalborg spiller sig tilbage på andenpladsen

HÅNDBOLD:Efter en måneds vinterpause fik EH Aalborg en fornem genstart på kvindernes 1. division, da de på udebane sejrede med 35-26 over Rødovre HK.

Det er aalborgensernes fjerde sejr i træk, og de har dermed for alvor fået rettet op på de dårlige resultater, som prægede holdet omkring jul og nytår.

En stærkt spillende Rikke Petersen sørgede med sit fjerde mål for, at EH Aalborg fik en god start og efter et lille kvarter havde slået et hul ved stillingen 4-8.

EH Aalborg fortsatte med at lægge et offensivt tryk på hjemmeholdet, og de kunne dermed gå til pause foran 17-12.

Sejren og de to point kom aldrig i fare efter pausen, da Rødovre aldrig kom tættere på end 18-22.

Derfra udbyggede EH Aalborg stille og roligt føringen, som altså endte med en nordjysk nimålssejr.

Rikke Petersen blev med sine syv mål topscorer for EH Aalborg.

Med sejren går EH Aalborg forbi Bjerringbro FH og generobrer andenpladsen i 1. division.