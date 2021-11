EH Aalborg-spiller sikrer suverænt sejren

HÅNDBOLD:EH Aalborg besejrede søndag AGF Håndbold med 26-20 på udebane, hvor særligt én spiller toppræsterede, og sikrede aalborgenserne sejren.

- Det var dejligt at vinde anden kamp i træk, det hører sig lidt til sjældenhederne i den her sæson, så det var rart at vi kunne videreføre de gode takter fra Rødovre-kampen, fortæller cheftræner Allan Heine tilfreds.

Mille Eisenhardt blev suverænt gæsternes topscorer, da hun leverede hele 10 af de 26 mål, hvilket var med til, at aalborgenserne kunne spille sejren sikkert hjem.

- Især i første halveg er Mille en kilde til konstant uro hos AGF. Hun sætter også nogle mål ind på straffe, men generelt formår hun at være kynisk, hvilket var dejligt at se, for det har, vi oplevede på træningsbanen i en periode. Det var både godt til hende og til holdet, da vi havde brug for de mål, hun lavede, eftersom det gav os en rimelig komfortable sejr, anerkender cheftræneren, der var glad for flere aspekter ved topscorens præstation.

- Det er jo perfekt for os, at sådan en som Mille kommer i gang. Vi har døjet med mange skader i den her sæson, og derfor er det fedt at se spillere, som griber chancen, konstaterer han.

Selvom hjemmeholdet bragte sig foran i kampens begyndelse med 2-0, så fik gæsterne fra Aalborg hurtigt indhentet århusianerne og udlignet til 2-2 efter blot 7 minutters spil.

Efterfølgende var det udeholdet, der dominerede hele kampen, hvor hjemmeholdet aldrig lykkedes med at indhente gæsterne igen og få udlignet.