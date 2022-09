EH Aalborg-spillerne er utilfredse med ny træner efter én kamp

HÅNDBOLD: EH Aalborg har ikke spillet mere end en enkelt kamp i indeværende sæson i 1. division, men utilfredsheden over klubbens nye cheftræner, Peter Jagd, begynder allerede at brede sig i spillertruppen.

Mandag aften holdt spillerne et møde om situationen. Ifølge Nordjyskes oplysninger er truppen blandt andet utilfreds med Peter Jagds mandskabspleje, samt at konceptet er for låst.

Cheftræneren bekræfter, at mødet har fundet sted, og han er bekendt med kritikken.

- Det er noget, vi forsøger at løse internt. Vi har haft udskiftning i spillertruppen og trænerteamet, så nu prøver vi at finde vores vej i det hele.

- Jeg tager kritikken alvorligt og er lydhør overfor spillerne, og så må vi sammen se på, om der er noget, som skal ændres, lyder det fra Peter Jagd, der ikke har yderligere kommentarer.

Ryster ikke på hånden

Direktør i EH Aalborg, Henrik Skals, nedtoner, at utilfredsheden i truppen skulle være voldsom.

- Når der kommer en ny træner, er der altid et eller andet, som skal rettes til. Vi holder møder for at undgå nogen form for mistillid eller manglende tro på konceptet. Det vil vi forsøge at tage i opløbet.

- Det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke lytter til spillerne, hvis de lufter en utilfredshed. Vi lytter selvfølgelig til det, de kommer med, og så forholder vi os til det. Vi har en samlet interesse i, at alt forløber bedst muligt, siger Henrik Skals.

Den ulmende utilfredshed efter bare en enkelt kamp er dog ikke noget, der får EH Aalborg-direktøren til at ryste på hånden.

- Nej, det er det ikke. Vi har stor tiltro til, at konceptet holder, og så kan der være nogle få justeringer. Det vil der naturligvis være. Det er i hvert fald det, som jeg har oplevet gennem årene i denne verden, siger han.

Målet er oprykning

EH Aalborg fik ikke nogen drømmestart på sæsonen, da aalborgklubben i lørdagens kamp mod TMS Ringsted i slutfasen førte med tre mål. Den føring blev formøblet på syv minutter og endte i et nederlag på 25-26.

På trods af nederlaget er ambitionen klar hos EH Aalborg.

- Vores mål er at komme tilbage til den bedste række. Vi har et af de største projekter i 1. division, hvor det måske kun er to-tre andre, som kan være med.

- Jeg synes målet er realistisk, men det betyder også, at der er store forventninger til spillerne og trænerstaben, og det giver selvfølgelig et vist pres på dem, siger Henrik Skals.

EH Aalborg sluttede i seneste sæson som nummer fem i 1. division.