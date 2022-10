EH Aalborg storsejrede i topkamp og fik fire på stribe

HÅNDBOLD:På papiret lignede det en tæt duel mellem nummer tre og fire i kvindernes næstbedste håndboldrække, men der var aldrig tvivl om udfaldet, da EH Aalborg lørdag var på besøg hos Roskilde.

Nordjyderne vandt med klare 32-23 efter 16-11 ved pausen.

- Vi spillede en rigtig god kamp og lykkedes med alt, vi ville. Det er måske lidt kedeligt sagt, men jeg synes bare, at forskellen var, at vi havde bedre spillere. Der er rigtig mange situationer i en mod en eller to mod to, hvor vi trak os sejrrigt ud, konstaterer EH Aalborg-træner Peter Jagd.

Sejren betød, at EH Aalborg kravlede forbi Roskilde i tabellen og nu indtager tredjepladsen. Efter nederlaget i sæsonpremieren mod TMS Ringsted har EH Aalborg vundet fire kampe i træk. Der er dog fortsat to point op til Bjerringbro og Holstebro på de to øverste pladser.

- Vi er på det niveau, jeg havde håbet, vi ville være på. Efter nederlaget mod Ringsted har vi vundet kampe, som vi også burde vinde, så vi var lidt i tvivl om, hvordan vi stod over for et andet tophold, og man må sige, at vi fik bevist, at vi står godt, siger Peter Jagd.

Frida Høgaard Nielsen scorede syv gange i Roskilde og blev EH Aalborgs topscorer.