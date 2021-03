EH Aalborg storsejrede i topkamp

HÅNDBOLD:EH Aalborg tog lørdag et vigtigt skridt mod at besætte en af topplaceringerne i kvindernes 1. division, da rækkens nummer fire, TMS Ringsted, blev sendt hjem med et nederlag på hele 25-36.

Sejren betyder, at EH Aalborg avancerer til andenpladsen. Der er et point op til Ringkøbing på den direkte oprykningsplads, men vestjyderne har dog spillet en kamp færre. Til gengæld er der fem point ned til Ringsted på den fjerdeplads, der ikke vil give deltagelse i oprykningsspillet.

Det var en stærk anden halvleg, der sikrede EH Aalborg den overbevisende sejr lørdag. Ved pausen var stillingen 14-14, men hjemmeholdet afgjorde kampen, da en periode fra det 38. til det 47. minut blev vundet 9-0, hvorfor 20-18 blev forvandlet til 29-18.

Emma Aagaard Poulsen blev EH Aalborgs topscorer med otte mål, mens Frida Høgaard Nielsen og Rikke Hoffbeck Petersen hver scorede seks gange.