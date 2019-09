EH Aalborg tabte til tophold: 50 gode minutter var ikke nok

HÅNDBOLD:20-29 er et ganske stort nederlag i håndbold. Men cifrene løj en smule, da lørdagens opgør i kvindeligaen i håndbold mellem EH Aalborg og Team Esbjerg blev fløjtet af.

For gæsterne afgjorde først endegyldigt kampen i de sidste fem minutter, hvor et forspring på fire mål blev udbygget til en sikker sejr på ni kasser.

- Det er sådan noget, tophold kan. Men vi går ikke fra kampen med en følelse af, at vi er meget langt efter. Vi pressede et fantastisk håndboldhold i 50 minutter, og de var nødt til at finde deres bedste spil frem for at slå os, lød vurderingen fra manager Morten Secher.

EH Aalborg spillede en glimrende første halvleg, hvor forsvaret stod bundsolidt. Angrebsmæssigt havde hjemmeholdet det også svært, men ved pausen var alt i spil ved en Esbjerg-føring på 9-8. Anden halvleg startede også lige, og overraskelsen lurede indtil midtvejs, hvor gæsterne trods alt viste, at de havde mere at skyde med.

Morten Secher var da også fornøjet med mange aspekter af hjemmeholdets spil.

- Forsvarsmæssigt ser det solidt ud. Esbjerg har nogle stjernespillere, som vi holder nede på meget få scoringer i de første 50 minutter. Det kan vi tage med os og bruge til noget. Vi har et ungt hold, der udvikler sig hele tiden, og jeg er ikke i tvivl om, at vi er kommet tættere på topholdene i forhold til sidste sæson, siger Morten Secher.