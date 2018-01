EH Aalborg tilbage på førstepladsen

HÅNDBOLD: Selvom sønderjyderne scorede det første mål, så blev det EH Aalborg, der trak det længste strå i årets første kamp i kvindernes 1. division, som lørdag eftermiddag blev afviklet i Dronninglund Hallerne.

Her var føringen i rækken på spil, og den snuppede aalborgenserne i realiteten efter knap 10 minutters spil.

Der skulle ellers gå næsten otte minutter før det lykkedes de nordjyske kvinder at få ram på netmaskerne første gang.

Så fik de imidlertid hul på bylden og var nærmest ikke til at få hold i igen.

På bare seks minutter vendtes scoren til en 7-2 føring til aalborgenserne, og i princippet var kampen således afgjort efter et lille kvarters spil.

Gæsterne kæmpede ihærdigt, men pausestillingen til 15-11 forblev det tætteste de kom på håbet om sejr i den første halve time.

Anden halvleg duftede for gæsternes vedkommende mere af triumf, da de knap fem minutter fra slutfløjt nåede helt op på 27-26. Det fik både publikum og EH Aalborgs cheftræner op på tæerne, og en sen timeout fik tilvejebragt de nordjyske kvinders sidste kræfter - knap to minutter inden slutfløjt blev de vekslet til en 28-26 føring, som fik de 275 tilskuere til at juble.

Først efter gæsternes afslutning i et tomt mål blev der fløjtet af, og slutstillingen blev således 28-27 til EH Aalborg, som altså nu fører kvindernes 1. division med to point ned til de sønderjyske rivaler og også Horsens.