EH Aalborg tog fusen på rækkens nummer ét efter slutspurt

HÅNDBOLD:Bjerringbro var ubesejrede efter fire kampe og indtog en førsteplads i kvindernes 1. division, indtil EH Aalborg lørdag gæstede de midtjyske kolleger.

Nordjyderne vandt med 38-32 efter en stor afslutning, hvor der blev lukket af for hjemmeholdet. Dermed tog oprykningsapiranterne fra Aalborg et vigtigt skridt tidligt på sæsonen efter to nederlag i de første fire kampe.

Frida Høgaard Nielsen stod for ti mål til EH Aalborg. Hun var dermed en stor drivkraft bag indsatsen de første 50 minutter og var med til at holde cheftræner Allan Heines tropper inde i opgøret. Med ti minutter tilbage af kampen stod der 31-30 til Bjerringbro, men herfra blev der sat en stor slutspurt ind af gæsterne.

Ikke mindre end otte mål formåede EH Aalborg at sætte ind, mens hjemmeholdet blev holdt nede på én scoring i den resterende del af kampen. Dermed blev en lige forestilling afgjort med stor sikkerhed.