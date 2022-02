EH Aalborgs træner stopper ved udgangen af sæsonen

HÅNDBOLD:EH Aalborg og Allan Heine stopper med udgangen af denne sæson samarbejdet, oplyser EH Aalborg i en pressemeddelelse.

- I EH Aalborg har vi været meget tilfredse med samarbejdet med Allan Heine, der har leveret en stor arbejdsindsats i klubben. Hans arbejde sammen med resten af trænerstaben har været med til at udvikle spillerne. Vi vil gerne takke Allan Heine for hans store engagement og hans dygtige arbejde.

Allan Heine har også været tilfreds med samarbejdet, men det var tid til at prøve noget nyt.

- Jeg har virkelig nydt tiden i EH Aalborg. Målet om at vende tilbage til ligaen var lige ved og næsten i vores første sæson, mens denne sæson desværre har været udfordrende på mange parametre. Alligevel ser jeg tilbage på disse to sæsoner med glæde og stolthed. Mit stærke team omkring holdet i dagligdagen, har været med til at udvikle klubben i en mere professionel retning. Derfor overgiver jeg også klubben i en stærk forfatning og det gør mig stolt, siger Allan Heine.

EH Aalborg oplyser, at de ønskede at fortsætte samarbejdet med Allan Heine, men at dette desværre ikke var muligt. Derfor leder de nu efter en ny træner, og klubben er allerede i dialog med flere interessante træneremner.